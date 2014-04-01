Политик призвал продолжать интеграцию Союзного государства.

Александр Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Белоруссию извне. Об этом политик сообщил на официальном сайте главы республики в честь празднования Дня единства народов двух стран. Специалист призвал координировать действия в рамках Союзного государства, чтобы эффективно реагировать на угрозы и вызовы.

Пандемия до предела обострила негативные геополитические тренды, и сегодня Беларусь и Россия испытывают беспрецедентное давление извне. В этой обстановке консолидация на всех площадках Союзного государства надежно гарантирует безопасность и стратегическую стабильность в регионе. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Эксперт напомнил, что интеграция Минска и Москвы связана со взаимовыгодном сотрудничеством, в котором "кровно заинтересованы" обе стороны. Лукашенко нашело подтверждение в братском союзе между странами в борьбе с COVID-19. Он выразил уверенность, что русские и белорусы преодолеют трудности и подтвердят правильность курса, выбранного 25 лет назад. Он направлен на сплочение и совместное развитие двух государств.

Лукашенко потребовал принять меры по защите белорусских производителей.

Фото: Telegram/Пул Первого