Лукашенко потребовал принять меры по защите белорусских производителей

Политик рассказал о "беспределе" владельцев супермаркетов в Белоруссии.

Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал принять меры по защите местных производителей. Об этом политик сообщил на личной встрече с первым вице-премьером Николаем Снопковым, а также министром антимонопольного ведомства Владимиром Колтовичем. Также спикер призвал коллег помнить об обязательствах, которые Минск имеет перед ЕАЭС.

Вопрос защиты внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя - вопрос номер один. Пусть наш рынок небольшой, но надо - конкурентным образом, естественно - не отдавать никому этот рынок. Мы, конечно, должны помнить о наших обязательствах в рамках евразийского экономического пространства. Александр Лукашенко, белорусский политик

Глава республики уточнил, что ждет от антимонопольщиков и правительства разработки мер по защите внутреннего рынка и производителей. Он считает, что часть изготовленной продукции в Белоруссии не попадает в магазины из-за позиции владельцев торговых сетей. Он отметил, что многие отказываются брать к реализации местные товары.

Лукашенко заявил, что после конституционной реформы президент сохранит основные полномочия.

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