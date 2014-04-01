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Лукашенко заявил о враждебных силах в Белоруссии

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Президент призвал жестко разбираться с теми, кто берется за оружие.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой "смотреть за порядком", сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко также призвал жестко разбираться с теми, кто берется за оружие и готовит взрывчатку. С остальными людьми президент Белоруссии предпочел бы диалог. 

Люди у нас не идиоты. Они же прекрасно видят, что кто-то, как они говорят, "бабки косит за границей". Ясно, кто сидит на этих потоках. И люди не хотят быть, как они говорят: что вы нас на вилы бросаете, а сами там эти деньги по карманам раскладываете? Они чувствуют, что их просто подставляют, и мы это видим внутри страны.

президент Белоруссии Александр Лукашенко

Напомним, протесты в Белоруссии начались после объявления 9 августа ЦИК республики Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

Ранее СК Белоруссии инициировал признание редакции NEXTA зарубежной экстремистской структурой.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, выборы президента белоруссии, протесты в белорусии
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей,

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