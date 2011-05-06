Также БТР и грузовики замечены в Бресте.

По дороге к Минску заметили военную технику. Об этом сообщили журналисты издания Onliner. По данным местных СМИ, инцидент зафиксирован на трассе М1. В колонне замечены бронетранспортеры и грузовики. Также аналогичные перемещения боевых средств регистрируются под Брестом.

В Министерстве обороны республики заявили, что ведутся учения. Известно, что 25 марта оппозиция Белоруссии отмечает День воли в честь годовщины провозглашения народной республики. В текущем году правительство не выдало разрешение на проведение акций.

Напомним, что в Белоруссии с августа прошлого года продолжаются массовые протесты. Оппозиция требует отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов.

Белоруссия после запрета подготовила для "Евровидения-2021" две новые песни.

Видео: TG / Onliner