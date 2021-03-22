Бутаков подчеркнул, что коллектив уже направил организаторам конкурса две новые композиции.

Белоруссия после запрета подготовила для "Евровидения-2021" две новые песни от группы "Галасы 3Места", первую композицию которую отвергли организаторы конкурса.

Лидер группы Дмитрий Бутаков рассказал, что ему позвонили организаторы "Евровидения-2021" и спросили — готов ли коллектив представить ещё одну песню. По его словам, это не составляет никаких проблем, так как группа каждую неделю пишет по две песни.

Бутаков подчеркнул, что коллектив уже направил организаторам конкурса две новые композиции.

Ранее Лукашенко считает идеологию фашизма чуждой жителям Белоруссии.

Видео: Youtube/CTVBY