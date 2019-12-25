Он заявил, что данные идеи до сих пор поддерживают некоторые люди в мире.

Александр Лукашенко считает идеологию фашизма чуждой жителям Белоруссии. Заявление он сделал во время мероприятий, посвящённых 78-й годовщине трагедии в белорусской деревне Хатынь.

По словам политика, у белорусского народа есть иммунитет к фашистской идеологии. Лукашенко заявил, что Вторая мировая — это планомерное уничтожение славянских народов.

Это начинается с идеи расового и генетического, любого другого превосходства одних народов над другими. Александр Лукашенко

Он заявил, что данные идеи до сих пор поддерживают некоторые люди в мире.

Ранее Лукашенко заявил, что у белорусов будут другие президенты.