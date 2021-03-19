Лукашенко заявил, что у белорусов будут другие президенты

Лукашенко призвал граждан запастись терпением и ждать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что у белорусов будет другие президенты. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Гродненскую область.

Белорусский лидер подчеркнул, что его дети не будут президентами. По его словам, власть будет передаваться только по результатам честных выборов. Также он упомянул, что уже нашел двух "достойных кандидатов". Речь идет о генерале и губернаторе. По оценке Лукашенко, они "толковые и знающие цену этой стране".

Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов победу одержал Лукашенко. Это вызвало волну протестов по всей стране. Протестующие посчитали, что выборы были фальсифицированы, а победу должна была одержать кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Сам Лукашенко уверен, что протестная волна инспирирована из-за рубежа.

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