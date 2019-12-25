Кадыров намерен судиться из-за спора с "Новой газетой"

Главный редактор издания захотел решить вопрос о подаче иска с помощью голосования читателей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил идею "Новой газеты" подать на него в суд. В своем Telegram он написал, что готов судиться с журналистами.

В понедельник "Новая газета" опубликовала второй материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. Боец полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратился к президенту России с просьбой обратить внимание на "нападки" издания в адрес сотрудников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данное обращение не по адресу. По его словам, президент не является судебным органом. Принимать такие решения не в его полномочиях. Песков порекомендовал задействовать юристов и суд.

Глава Чечни удивился намерению журналистов обратиться в российский суд. Он заявил, что полностью уверен в четности судебного процесса.

Ранее мы сообщили, что Меркель призвала ЕС к единой позиции по Крыму и Донбассу.

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