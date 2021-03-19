В ФРГ подтвердили приверженность к сохранению территориальной целостности Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС к единой позиции по Крыму и Донбассу. Об этом немецкая чиновница сообщила на совместном с Украиной онлайн-форуме, посвященном вопросам экономики. В ФРГ уточнили, что принципиально поддерживают территориальную целостность Украины.

Партнерство между нашими странами далеко не ограничивается вопросами экономики. Нам было и остается важным, чтобы ЕС едино и недвусмысленно реагировал на аннексию Крыма семь лет назад и на конфликт на востоке Украины, придерживался этой позиции, вопреки всем скептикам, и делал все, чтобы это изменилось. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Напомним, что отношения между Западом и Москвой ухудшились из-за ситуации на востоке Украины, а также из-за воссоединения Крымского полуострова, которое произошло в 2014 году после проведенного в регионе референдума.

Меркель призвала Украину продолжать реформы.

Видео: YouTube / Newzee