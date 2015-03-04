Меркель заявила, что в Германии не забывают о вкладе Горбачева в объединение страны

В Германии оценили исторический вклад первого президента СССР.

Ангела Меркель заявила, что в Германии не забывают о вкладе Михаила Горбачева в объединение страны. Об этом немецкий канцлер сообщила в размещенной телеграмме правительства. Глава кабмина ФРГ поздравил первого президента Советского Союза с 90-летним юбилеем.

Я хотела бы использовать этот торжественный для вас день, чтобы еще раз поблагодарить за ваше личное участие в деле мирного преодоления холодной войны, а также завершения объединения Германии. Ваш важный вклад в объединение, как и ваши постоянные личные усилия во имя дружественных отношений между нашими странами не забывают в Германии. Ангела Меркель, канцлер Германии

По мнению чиновницы, сегодня Михаил Горбачев может созерцать дело всей своей жизни. Она надеется, что политик будет хорошо себя чувствовать. Глава МИД ФРГ Хайко Маас также поблагодарил в собственном аккаунте советского лидера за то, что он стал "отцом гласности и перестройки".

Путин поздравил Горбачева с юбилеем и оценил его влияние на историю.

Фото: YouTube/Ihr Programm – Lüften! Maske auf! Abstand halten!