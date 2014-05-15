Премьер Грузии сравнил Европарламент с Верховным Советом СССР из-за антигрузинских резолюций

Ираклий Кобахидзе негативно оценил антигрузинские документы, принимающиеся в ЕП.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал принятые Европейским парламентом антигрузинские резолюции неинтересными, а ситуацию в самой региональной законодательной структуре - печальной, тревожной и трагичной. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с местными журналистами в Тбилиси. Он сравнил ЕП к советским институтом - Верховным Советом СССР.

Я помню в 80-е годы их пафос, содержание дискуссий, степень несправедливости, к сожалению, сегодняшний Европарламент от всего этого не отличается. Я надеюсь, что в первую очередь процесс восстановления и перемен коснется Европарламента. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Напомним, что ранее Европейский парламент неоднократно выражал обеспокоенность действиями национального правительства Грузии, работающей под руководством правящей партии "Грузинская мечта". Депутаты приняли ряд резолюций, критикующих якобы происходящее отклонение от демократических норм и европейского политического курса в стране.

Премьер Грузии назвал инцидент с флагом России в Тбилиси бескультурьем.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze