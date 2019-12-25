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Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
Сегодня, 14:43
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matveyvn

Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии

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"Да, они достойны этого. В основе их работы — жизни людей".

Первый президент СССР Михаил Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии. Заявление он сделал в комментарии НСН.

Горбачёв заявил, что разработка центром имени Гамалеи вакцины от новой коронавирусной инфекции говорит о том, что отечественная наука находится в хорошом положении.

Да, они достойны этого. В основе их работы — жизни людей.

Михаил Горбачёв, первый президент СССР

Ранее были опубликованы отрывки видеомемуаров Ельцина.

Фото: pixabay.com

Теги: вакцина от коронавируса, горбачев, нобелевская премия, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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