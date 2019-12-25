Опубликованы отрывки видеомемуаров Ельцина

Первый президент РФ рассказал о поддержке программы "500 дней" Явлинского.

Опубликованы отрывки видеомемуаров Бориса Ельцина. Первый президент РФ объяснил, что ему понравилась программа Григория Явлинского "500 дней". Политик отметил, что экс-глава Советского Союза Михаил Горбачев выступал против нее. По воспоминаниям Ельцина, Явлинский подробно рассказал ему о собственной программе в Юрмале.

Я, конечно, загорелся и решил его поддерживать. И вообще он мне понравился и сейчас нравится. Но Горбачев восстал, к сожалению. Эта борьба продолжалась довольно долго. И когда он уже под занавес увидел, что все уже рушится, Союз, но было уже поздно Борис Ельцин, первый президент России

Политик подчеркнул, что для реализации "500 дней" потребовалось бы создать идеальные условия. В этот перечень вошел бы пункт о формировании не коммунистического парламента, который принимал законы те, "которые нужно". Ельцин напомнил, что в программе Явлинского указано, в какой день какой законопроект следует принимать, чтобы проверить проводимые реформы.

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Фото: Piter.tv