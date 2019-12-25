В России год ухода Ельцина стал разгаром сексуальной гей-революции

В это время прославились такие исполнители, как Борис Моисеев, Шура, группы "Гости из будущего" и "Тату".

Конец 1990-х гг., время, когда Борис Ельцин покинул пост президента России, стал разгаром сексуальной гей-революции в отечественном шоу-бизнесе. Об этом говорится в девятой части документального сериала "Ленты.ру" о русской поп-музыке 1990-х гг.

Именно в 1999-м году на ток-шоу постоянно обсуждались проблемы представителей ЛГБТ-сообщества. В прессе рассказывали обо всех возможных сексуальных ориентациях. Чтобы привлечь внимание к клипам, на съемки приглашали трансвеститов и транссексуалов. В это же время широкую популярность обрели такие исполнители, как Борис Моисеев, Шура, группы "Гости из будущего" и "Тату".

Также в 1999-м году в Москве прошел один из самых крупных официальных ЛГБТ-концертов. Участие в нем приняла Алла Пугачева. Она исполнила песню We Shall Overcome ("Мы преодолеем"), которая считается гимном борцов за права меньшинств. Вместе с Примадонной на сцене выступал хор гомосексуальных певцов из Лос-Анджелеса.

Ранее была раскрыта роль Пригожина в успехе "Короля и Шута".

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