Раскрыта роль Пригожина в успехе "Короля и Шута"

Продюсер год уговаривал бывшего генпродюсера "Нашего радио" поставить в эфир песни музыкантов.

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин помог группе "Король и Шут" раскрутиться в начале карьеры. Об этом он рассказал в девятой части документального сериала "Ленты.ру" о русской поп-музыке 1990-х гг., опубликованной на YouTube.

По словам Пригожина, он год вел переговоры с бывшим генеральным продюсером "Нашего радио" Михаилом Козыревым. Он познакомил его с самими музыкантами, принес "Акустический альбом", а затем "Ели мясо мужики". "Я год с ним бился", - вспоминает продюсер. В результате Козырев еще год не мог снять с эфира песни "Короля и Шута", поскольку они занимали первое место в чарте.

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Фото: Instagram / prigozhin_iosif