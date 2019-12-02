Раскрыта причина отсутствия зубов у Шуры в начале карьеры

Оказалось, что это было частью образа.

В начале музыкальной карьеры Шура намеренно отказывался вставлять себе передние зубы. Об этом стало известно из фильма "Ленты.ру" о русской поп-музыке 1990-х гг., опубликованного на YouTube.

Образ поп-исполнителя был тщательно продуман российским дизайнером Алишером. Внешний вид Шуры должен был вызывать шок у обывателей. Именно поэтому Алишер запрещал певцу вставлять зубы. Дизайнер был уверен, что в противном случае у Шуры "исчезнет магия".

Сам артист в интервью неоднократно заявлял, что никогда не будет вставлять себе зубы. "Может, к старости, когда вообще есть нечем будет", - говорил он. Однако если посмотреть на снимки Шуры сейчас, то можно заметить у него "голливудскую улыбку".

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Фото: Instagram / shuramedvedev