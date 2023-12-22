Семейный капитал в Петербурге разрешат тратить на лечение зубов

Горожане смогут тратить семейный капитал на стоматологические и офтальмологические услуги.

В среду, 21 февраля, в Петербурге прошло заседание депутатов ЗакСа. Они поддержали законопроект, который позволит тратить средства регионального семейного капитала на стоматологию и офтальмологические услуги. Об этом сообщил соавтор инициативы депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Граждане смогут получить зубные протезы, например. Законопроект в первом чтении поддержал ЗакС.

Также сертификат можно потратить на покупку машины, строительство или ремонт жилья, переобучение родителей, ДМС для ребенка, высокотехнологичную медицинскую помощь для ребенка.

Сегодня размер семейного капитала в Петербурге составляет 203 тысячи рублей. Средства могут получить многодетные семьи, в которых воспитываются более трех детей.



За 10 лет в программе приняли участие 63 тыс. семей. Воспользовались сертификатами менее 30 тыс. семей, которые имеют такой сертификат.



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Фото: Pxhere