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Перед судом предстанет директор стоматологической клиники, из-за которого погиб ребенок в Петербурге
Сегодня, 17:31
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Перед судом предстанет директор стоматологической клиники, из-за которого погиб ребенок в Петербурге

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Фигурант использовал препараты с нарушением порядка их применения.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего директора частной стоматологической клиники по пп. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет и повлекших по неосторожности смерть человека). 

Следствие утверждает, что в период с августа 2014 года по декабрь 2021-го фигурант использовал препараты с нарушением порядка их применения. По этой причине в клинике скончался шестилетний мальчик. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Финском заливе 13-летняя девочка утонула во время отдыха с друзьями. 

Фото: Piter.TV 

Теги: стоматология, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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