Перед судом предстанет директор стоматологической клиники, из-за которого погиб ребенок в Петербурге

Фигурант использовал препараты с нарушением порядка их применения.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего директора частной стоматологической клиники по пп. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет и повлекших по неосторожности смерть человека).

Следствие утверждает, что в период с августа 2014 года по декабрь 2021-го фигурант использовал препараты с нарушением порядка их применения. По этой причине в клинике скончался шестилетний мальчик.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV