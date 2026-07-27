Организатор убийства аниматоров на Кубани получил пожизненный срок

Его подельники на двоих проведут за решеткой почти полвека.

Краснодарский краевой суд огласил приговор по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Главарь ОПГ Демьян Кеворкьян осужден на пожизненное лишение свободы, еще один участник банды Арам Татосян получил 23 года, Анатолий Двойников — 25 лет колонии, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Судья признал Кеворкьяна виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы и штрафом в размере 600 тысяч рублей. Также преступника лишат государственной награды в виде медали "За Отвагу".

Анатолий Двойников получил 25 лет с отбыванием первых пяти в тюрьме, а оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей. Еще один участник ОПГ Арам Татосян будет отбывать 23 года в колонии, ему нужно будет заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Жестокое убийство аниматора Кирилал Чубко и его коллеги Татьяна Мостыко произошло в апреле 2023 года. Мужчина и девушка возвращались с мероприятия и пробили колесо на трассе. К ним под предлогом помочь подошли Кеворкьян, Двойников и Татосян. Позже они напали на аниматоров и похитили более 500 тыс. рублей, после чего произошла расправа.

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Фото: Piter.TV