В КБР задержали восемь членов террористической ячейки

Подозреваемым грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока заключения.

Российские силовые структуры совместно с правоохранительными органами и Росгвардией задержала на территории Кабардино-Балкарии восемь участников террористической ячейки. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы Центра общественных связей при ФСБ РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что злоумышленники собирались организовать вооруженные нападения на сотрудников полиции для того, чтобы завладеть их служебным оружием.

Пресечена противоправная деятельность восьми членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО), действовавшей в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики. ЦОС ФСБ России

Уточняется, что подозреваемые присягнули на верность эмиссару МТО и вели подготовку нападений на административные здания правоохранительных органов в России. Затем вместе с полученным оружием фигуранты расследования планировали перейти на нелегальное положение. Сейчас оперативники смогли поймать главаря и членов террористической ячейки. Во время обысков у них найден тайник. В схроне находилось 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, три радиостанции "Моторола", медикаменты, снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и продукты питания. Все вещественные доказательства и опасные предметы изъяты. В отношении злоумышленников ведутся уголовные дела по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205, частям 1 и 2 статьи 205.5 УК РФ. Им инкриминируют приготовление к теракту, организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Максимальное наказание предусматривает срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас все задержанные остаются под стражей.

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Фото и видео: ФСБ России