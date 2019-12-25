В Петербурге будут судить нетрезвого водителя, попавшего в ДТП

Фигурант ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянении.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 47-летнего рецидивиста. Ему вменили ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Как сообщили 24 июля в надзорном ведомстве, фигурант ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянении. Затем в апреле нетрезвый мужчина вновь сел за руль автомобиля Volkswagen. Около дома 169 на проспекте Ветеранов обвиняемый попал в ДТП, его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV