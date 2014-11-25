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Момент ДТП с питбайком в Ломоносове попал на видео

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После аварии молодого человека доставили в детскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Один трюк на проезжей части обернулся дорогой в реанимацию для юного питбайкера. ДТП произошло 22 июля на перекрестке улицы Красного Флота и Красноармейской улицы в Ломоносове, рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области. 

Предварительно, 17-летний подросток двигался на заднем колесе транспортного средства, выехав на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с автомобилем Volkswagen. После аварии молодого человека доставили в детскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Накануне из медицинского учреждения поступила информация о резком ухудшении его состояния, и пострадавшего перевели в реанимацию. 

Питбайк изъят и помещен на специализированную стоянку. 

Питбайк – не игрушка, а дорога общего пользования – не место для опасных экспериментов. Управление такой техникой без соответствующего права, а также выполнение опасных маневров могут привести к трагическим последствиям. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее на Piter.TV: привлечен к ответственности житель Петербурга, перевозивший ребенка на байке с нарушением ПДД. 

Видео: пресс-служба ГАИ 

Теги: дтп, ломоносов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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