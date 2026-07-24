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Привлечен к ответственности житель Петербурга, перевозивший ребенка на байке с нарушением ПДД

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В отношении него составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ.

Во время патрулирования Петроградского района начальник отдела Госавтоинспекции выявил факт грубого нарушения правил перевозки детей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Отец вез ребенка с нарушением требований правил дорожного движения, подвергая его жизнь и здоровье опасности. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. А транспортное средство направили на проведение экспертизы. 

Уважаемые родители! Безопасность ребенка начинается с ответственного поведения взрослых. Соблюдайте правила дорожного движения и не пренебрегайте требованиями к перевозке детей. 

Пресс-служба МВД России 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге предложили отказаться от цензуры при показе последствий ДТП. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: пдд, петроградский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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