Привлечен к ответственности житель Петербурга, перевозивший ребенка на байке с нарушением ПДД

В отношении него составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ.

Во время патрулирования Петроградского района начальник отдела Госавтоинспекции выявил факт грубого нарушения правил перевозки детей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Отец вез ребенка с нарушением требований правил дорожного движения, подвергая его жизнь и здоровье опасности. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. А транспортное средство направили на проведение экспертизы.

Уважаемые родители! Безопасность ребенка начинается с ответственного поведения взрослых. Соблюдайте правила дорожного движения и не пренебрегайте требованиями к перевозке детей. Пресс-служба МВД России

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Видео: пресс-служба МВД России