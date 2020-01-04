В Петербурге предложили отказаться от цензуры при показе последствий ДТП

В Госавтоинспекции Петербурга считают, что открытое освещение последствий аварий поможет повысить безопасность на дорогах и изменить отношение к нарушениям ПДД.

В Госавтоинспекции Петербурга считают, что общество должно видеть реальные последствия дорожно транспортных происшествий. По мнению ведомства, это поможет повысить ответственность участников дорожного движения.

Заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов во время пресс конференции ТАСС заявил, что последствия ДТП необходимо освещать без излишней цензуры.

По его мнению, скрывая последствия аварий, общество формирует у людей, особенно у детей, ошибочное представление о том, что в подобных происшествиях страдают только автомобили. Ахминов отметил, что необходимо объективно рассказывать о случаях, когда аварии приводят к гибели людей, тяжелым травмам и кардинально меняют судьбы пострадавших.

Представитель Госавтоинспекции также подчеркнул, что важно подробно освещать обстоятельства подобных происшествий и продолжать работу по разделению транспортных потоков. По его словам, эту задачу ведомство решает совместно с профильными комитетами, дирекцией и правительством Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сланцах на пересечении улиц Ломоносова и Жуковского водитель Geely 2000 года рождения не пропустил мотоцикл Yamaha под управлением мужчины 1986 года рождения и врезался в него.

Фото: пресс-служба ГАИ