Петербуржцам рассказали о цифровых сервисах, которые могут облегчить родительство

Чат-боты позволят быстро получить информацию о маткапитале, записи в детсад, льготах, документах.

Жителям Петербурга рассказали о цифровых сервисах, которые могут облегчить родительство. Информацию о приложениях опубликовали в tg-канале администрации Центрального района.

Город создал специальные приложения для семей и собрал их на портале "Цифровой Петербург". Чтобы воспользоваться сервисами, нужно выбрать роль "Я родитель".

Самыми популярными приложениями являются чат-бот "Рождение ребёнка", чат-бот "Ребёнок в детском саду и школе", чат-бот "Многодетные семьи".

Чат-бот "Рождение ребёнка" актуален для беременных женщин и людей, которые только планируют рождение малыша. Также сайт будет интересен молодым мамам. Сервис предоставляет информацию о документах, соцподдержке, маткапитале, записи в детский сад.

В чат-боте "Ребёнок в детском саду и школе" можно найти ответы на вопросы о правилах зачисления в детский сад и школу, льготах при поступлении и соцподдержке родителей школьников.

Чат-бот "Многодетные семьи" расскажет о выплатах, льготах, скидках, материнском и земельном капитале, а также услугах для многодетной семье.

Ранее мы писали, что с 1 февраля 2024 года маткапитал на первого ребёнка составит 630 тысяч рублей. Путин прокомментировал предложение по расширению использования маткапитала. Политик обратил внимание россиян на то, что семейный капитал изначально задумывался правительством как инструмент поддержки многодетных семей по ключевым вопросам жизнедеятельности.

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