Поплавская выступила против сноса бывшей школы Ольги Берггольц в Петербурге

Актриса призвала Смольный сохранить историческое здание на проспекте Обуховской Обороны.

Телеведущая и актриса Яна Поплавская призвала власти Петербурга не сносить здание бывшей школы на проспекте Обуховской Обороны, 54, где в 1922–1926 годах училась поэтесса Ольга Берггольц. Она присоединилась к позиции городских градозащитников, выступающих против уничтожения исторического объекта. Об этом артистка написала в своем телеграм-канале 15 ноября.

Поплавская отметила, что сохранение исторической памяти не менее важно, чем развитие транспортной инфраструктуры и обновление городских коммуникаций. По ее мнению, строительство Большого Смоленского моста, ради которого планируется снос здания, можно реализовать без утраты мемориального объекта. Актриса также предположила, что при необходимости здание можно переместить.

Бывшее коммерческое училище Селикова построили до 1917 года. В 1922–1926 годах здесь училась Ольга Берггольц, которую впоследствии назвали голосом блокадного Ленинграда. В июле 1941 года в здании формировалась дивизия народного ополчения Володарского района — одно из первых воинских формирований, вставших на защиту города. В 1990 году на фасаде установили гранитную мемориальную доску работы скульптора Вячеслава Бухаева.

На этой неделе суд снял обеспечительные меры, запрещавшие снос объекта, а также отказался назначать повторную экспертизу его историко-культурной ценности. Первое исследование провела сотрудница Государственного музея-заповедника "Петергоф" Олеся Чайникова. Она пришла к выводу, что здание не обладает достаточной ценностью для признания его памятником, и указала, что Берггольц могла учиться в соседнем флигеле.

Ранее на Piter.TV: училище Мусоргского получило новое здание на Боровой улице.

Фото: Piter.TV