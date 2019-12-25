СКА потерпел третье поражение подряд, проиграв "Трактору" со счетом 1:5

Петербургская команда уступила челябинцам на домашнем льду и опустилась на 9-е место Западной конференции.

Петербургский СКА потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В домашнем матче команда уступила челябинскому "Трактору" со счетом 1:5. Игра состоялась 15 ноября.

Счет на 6-й минуте открыл Андрей Матюшин. Через 5 минут Никита Дишковский сравнял результат, однако во втором периоде Нэйтан Легаре дважды поразил ворота СКА — на 32-й и 37-й минутах. В заключительной двадцатиминутке Максим Джиошвили забросил четвертую шайбу на 50-й минуте, а Сергей Телегин установил окончательный счет на 57-й.

До встречи с "Трактором" петербуржцы проиграли на домашнем льду московскому "Динамо" в овертайме со счетом 1:2, а затем уступили минскому "Динамо" — 1:4.

После 26 проведенных матчей СКА набрал 26 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. "Трактор" располагается на 7-й позиции Восточной конференции с 29 очками после 27 игр.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

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