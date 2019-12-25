Более 215 тысяч сайтов вернулись к работе после DDoS-атаки на Beget

Российский хостинг-провайдер сообщил о завершении большей части восстановительных работ.

Хостинг-провайдер Beget восстановил работу более 215 тыс. сайтов после DDoS-атаки на свою инфраструктуру. Пиковая мощность вредоносного трафика достигала 2,1 Тбит/с. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В Beget отметили, что основные восстановительные работы практически завершены. В панели управления хостингом вновь стали доступны разделы Crontab, предназначенный для планирования задач, и Backup, отвечающий за создание резервных копий.

При этом DDoS-атака высокой интенсивности продолжается. Однако, по утверждению компании, она больше не влияет на работу восстановленных сервисов и сайтов, размещенных на серверах провайдера.

О проблемах с инфраструктурой Beget сообщил ранее. Из-за интенсивной атаки у части пользователей могли возникать временные трудности с доступом к сервисам. Среди ресурсов, работа которых могла быть затронута, назывались Ozon, Wildberries.

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