Продажи антидепрессантов в Петербурге выросли на 34% за год

Эксперты связывают динамику не только с тревожными и депрессивными расстройствами, но и с изменением отношения к психическому здоровью

Продажи антидепрессантов в Петербурге продолжают расти. По данным RNC Pharma, за январь — сентябрь 2026 года жители города приобрели 1,6 млн упаковок таких препаратов на общую сумму 1,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество проданных упаковок увеличилось на 26 %, а денежный объем рынка — на 34 %. Об этом пишет Вечерний Санкт-Петербург.

Схожую динамику приводит DSM Group. По ее информации, за первые 8 месяцев 2026 года продажи антидепрессантов в Петербурге выросли на 31 % в упаковках и на 34 % в денежном выражении.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов связывает увеличение спроса в том числе с изменением отношения людей к лечению. Пациенты стали чаще признавать необходимость обращения к специалистам и получения медицинской помощи.

Среди препаратов, которые покупают в городских аптеках, заметно выросла доля нескольких действующих веществ. По данным DSM Group, в денежном выражении доля дулоксетина за январь — август увеличилась с 10,5 % до 12,3 %, а венлафаксина — с 14,8 % до 16,8 % относительно того же периода 2025 года. По количеству упаковок лидирует сертралин: его доля поднялась с 19,5 % до 24,4 %.

Согласно статистике RNC Pharma, за январь — сентябрь 2026 года на эсциталопрам пришлось 29 % денежного объема продаж антидепрессантов в Петербурге. Венлафаксин занял второе место с долей 17,7 %, дулоксетин — третье с 14,1 %, тразодон — четвертое с 13,1 %. Продажи дулоксетина за год выросли на 50 % в упаковках и на 52 % в денежном выражении.

При этом увеличение аптечных продаж не означает, что число пациентов с депрессией выросло в той же пропорции. Антидепрессанты назначают не только при депрессивных и тревожных расстройствах, но и при хроническом болевом синдроме, мигрени и некоторых других состояниях.

Главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии, руководитель международного отдела НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Анна Васильева считает, что рост спроса может отражать более качественную диагностику тревожно-депрессивных расстройств, а также лечение хронической боли и мигрени.

Психолог Евгений Богомолов обращает внимание на культурный образ Петербурга как города меланхолии. По его мнению, представление о такой особенности во многом сформировалось под влиянием литературы и исторического наследия. Он связывает его с устойчивым коллективным восприятием города.

Врач-психиатр Иван Нечипорук объясняет развитие тревожных и депрессивных состояний сочетанием биологических, психологических и социальных факторов. На эмоциональное состояние человека влияет не только окружающая обстановка, но и то, как он воспринимает происходящее.

Отдельно специалисты рассматривают влияние климата и сезонности. Считается, что недостаток солнечного света, дожди и пасмурная погода могут усиливать эмоциональный дискомфорт. По наблюдениям Нечипорука, осенью количество обращений за помощью увеличивается, а летом снижается. Однако климатический фактор не является основным.

Похожая динамика продаж антидепрессантов наблюдается и в южных регионах страны. По данным RNC Pharma, за январь — сентябрь 2026 года в Краснодарском крае денежный объем продаж увеличился на 38 %, а количество упаковок — на 28 %. В Ставропольском крае показатели выросли на 35 % и 21 % соответственно, в Ростовской области — на 31 % и 19 %, в Адыгее — на 31 % и 25 %. В Петербурге прирост составил 34 % в денежном выражении и 26 % в упаковках.

Евгений Богомолов считает, что осень может выступать катализатором уже существующих психологических проблем. Анна Васильева также обращает внимание на особенности мировосприятия, которые, по ее мнению, могут быть связаны с культурной традицией Петербурга.

Эксперты отмечают, что тревожные и депрессивные состояния встречаются у представителей разных поколений. По наблюдениям Богомолова, среди обращающихся за помощью много молодых людей в возрасте от 12 до 30 лет. Он также считает, что за последние годы такие расстройства стали чаще проявляться в более раннем возрасте.

Иван Нечипорук отмечает распространенность тревожных состояний среди людей младше 20–25 лет. Одновременно, по его наблюдениям, увеличивается число пациентов старше 50–55 лет. У людей старшего возраста тревога может проявляться через физические симптомы, напоминающие заболевания сердечно-сосудистой, нервной или пищеварительной систем.

Врач и депутат Законодательного собрания Петербурга VII созыва Вячеслав Бороденчик связывает тревожность подростков и молодежи с трудностями самоидентификации и неопределенностью жизненных ориентиров. Среди других возможных причин он называет неблагополучную обстановку в семье, материальные проблемы, социальное неравенство и неконтролируемый доступ детей и подростков к интернету.

Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)