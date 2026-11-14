Петербуржцы массово заинтересовались домашним выращиванием грибов

Петербуржцы за лето сделали 412 тысяч запросов о грибах, а наборы для их выращивания продают на маркетплейсах.

Петербуржцы и жители Ленинградской области за лето 2026 года сделали 412 тыс. поисковых запросов о грибах. По этому показателю регион занял пятое место среди субъектов, жители которых интересовались такой тематикой. Одним из вариантов для любителей грибов стало домашнее выращивание с помощью готовых наборов и мицелия, которые продаются на маркетплейсах и специализированных сайтах, пишет Вечерний Санкт-Петербург.

В продаже представлены гроукиты для выращивания вешенок, шампиньонов, эрингов и других разновидностей. Стоимость некоторых наборов начинается от нескольких сотен рублей. Однако специалисты советуют начинающим не рассчитывать на урожай лесных грибов в домашних условиях.

Депутат и грибник Александр Кущак объяснил, что для формирования плодовых тел многих ценных видов необходима микориза — связь грибницы с корнями деревьев. В естественной среде такие отношения формируются годами, поэтому вырастить белые грибы в обычной квартире практически невозможно. По его словам, для домашнего выращивания больше подходят вешенки.

Миколог Михаил Вишневский также назвал вешенку наиболее подходящим вариантом для новичков. При этом можно выбрать не только привычные разновидности, но и розовые или желтые грибы. Более опытным любителям доступен ежовик гребенчатый, однако он требует более внимательного ухода.

Покупка готового гроукита упрощает процесс: внутри находится подготовленный питательный субстрат, который проходит термическую стерилизацию. Затем в него в чистых условиях вносят грибную культуру, после чего мицелий разрастается по всему блоку. Об этом рассказали представители одного из петербургских производителей.

Однако даже готовый набор не гарантирует успешного урожая. При нарушении условий выращивания на субстрате могут появиться зеленые или черные пятна, а также неприятный запах. Среди возможных проблем производители называют развитие плесени и других микроорганизмов. В частности, некоторые виды триходермы могут представлять опасность для человека. Специалисты не рекомендуют пытаться самостоятельно определить происхождение загрязнения только по внешнему виду.

Ранее мы сообщали, в лесах Петербурга начался сезон осенних опят.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)