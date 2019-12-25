Провал Пугачевой на "Евровидении" связали с Меладзе

Певец заболел в самый последний момент, и его решили заменить Примадонной.

Провал России на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 1997 году связали с форс-мажором. Об этом говорится в седьмой части документального сериала "Ленты.ру" о русской поп-музыке 1990-х, опубликованной на YouTube.

Изначально нашу страну на состязании должен был представлять Валерий Меладзе с песней "Примадонна". Однако в самый последний момент певец заболел, и его решили заменить Аллой Пугачевой. На конкурсе в 1997 году артистка заняла 15-е место из 25. Позже она много раз извинялась за свой провал.

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Фото: скриншот / YouTube