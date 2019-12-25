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Раскрыта роль поп-звезд в победе Ельцина на выборах в 1996 году
Сегодня, 8:31
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Alena_Zinovieva

Раскрыта роль поп-звезд в победе Ельцина на выборах в 1996 году

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Музыкантов привлекли к предвыборной кампании президента ради голосов молодежи.

К предвыборной кампании президента России Бориса Ельцина в 1996 году были привлечены поп-звезды. Это было сделано ради того, что получить голоса молодежи. Об этом рассказал организатор кампании Сергей Лисовский в шестой части документального сериала "Ленты.ру" о русской поп-музыке 1990-х.

Лисовский отметил, что при всех плюсах и минусах Ельцина, он хотел жить в новой стране и избежать возвращения к коммунизму. Для этого необходимо было привлечь на выборы молодежь.

Голосовать за Ельцина призывали такие звезды, как Константин Кинчев и Олег Газманов. Одним из лозунгов стала фраза "Голосуй или проиграешь".

Ранее Ольга Бузова заявила, что в ней течет "голубая кровь".

Фото: Kremlin.ru

Теги: борис ельцин, выборы, эстрада
Категории: Лента новостей, Новости России,

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