Ольга Бузова заявила, что в ней течет "голубая кровь"

Звезда Instagram гордится своим происхождением.

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что в ее жилах течет "голубая кровь". В эфире интернет-шоу "Ламборджинсы" она заявила, что является потомком дворянского рода.

По словам Бузовой, она рисовала свое древо и выяснила, что у нее есть как русские, так и украинские корни.

"Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь", - заявила звезда Instagram

Бузова также отметила, что она "уникальна, неповторима, неподражаема", добавив, что быть просто русской сегодня – эксклюзив.

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Видео: YouTube / ЛАМБОРДЖИНСЫ