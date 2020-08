Появились первые отзывы на фильм "Довод" Кристофера Нолана

Премьера состоится в России 10 сентября.

В сети появились первые отзывы на долгожданный фантастический боевик Кристофера Нолана "Довод". По традиции нашлись те, кто похвалил и поругал новинку.

Так, Джессика Канг из The New York Times назвала фильм Нолана невероятно дорогим, но пустым зрелищем. Рецензист Time Out New York Фил де Семлиен заявил, что "Довод" визуально насыщен, однако лишен души.

При этом Робби Коллин из The Telegraph отметил, что одного просмотра зрителям будет недостаточно, чтобы насладиться всеми сюжетными поворотами. Алекс Годфри из Empire допустил, что сюжет слишком запутан, однако это не портит удовольствия от просмотра картины.

Из-за пандемии коронавируса премьеру фильма "Довод" переносили несколько раз. Изначально он должен был выйти в прокат 17 июля. Однако окончательной датой назвали 26 августа. В это время картину покажут в 70 странах, в том числе Канаде, ряде европейских стран и стран Ближнего Востока. В американский прокат "Довод" выйдет 3 сентября. В России, Казахстане и Азербайджане премьера состоится 10 сентября.

Хронометраж "Довода" составит 150 минут. О самом фильме известно не много. Герои шпионского боевика пытаются предотвратить глобальную катастрофу, которая якобы страшнее атомной войны. Они учатся управлять временем, инверсией и возвращением.

Главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон. Кроме того, в фильме сыграли Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Майкл Кейн, Элизабет Дебики и другие актеры.

Видео: YouTube/ WBRussia