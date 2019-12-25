Леонид Парфенов снимет фильм о Нижнем Новгороде

Картина получила название "Карман России".

Леонид Парфенов начал снимать историко-публицистический фильм о Нижнем Новгороде. Картина получила название "Карман России". Об этом журналист сообщил на своей странице в Instagram.

"Первый день съемок фильма "Карман России" (есть такое прозвище Нижнего Новгорода). Это редкостное у нас место силы частной инициативы: ведь даже спасение Москвы Мининым и Пожарским в 1612-м было краудфандингом", - написал Парфенов.

В пресс-службе Нижегородской ярмарки отметили, что фильм приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода и 125-летию Всероссийской художественно-промышленной выставки. Зрители смогут познакомиться с историей города и региона, узнать о выдающихся людях и происхождении Нижегородской ярмарки.

Эффект оживления станет основным приемом, которым воспользуются создатели картины. Памятники, здания, ландшафты Волги и Оки, кино- и фотохроника будут преображаться, меняться во времени и пространстве, чтобы взаимодействовать с прошлым и реальностью.

Зрителям покажут Кремль, Нижегородскую ярмарку, Макарьевский монастырь, пакгаузы на Стрелке, музей-квартиру Андрея Сахарова и другие достопримечательности области. Местные жители увидят фильм на открытой площадке перед Главным ярмарочным домом и в торговых представительствах городов-побратимов Нижнего Новгорода. Также картину покажут на одном из федеральных каналов и опубликуют в открытом доступе на YouTube.

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Фото: Instagram / leonidparfenoff