Netflix и Showtime закрыли три популярных сериала из-за коронавируса

По словам режиссеров, они опасаются за здоровье своих актеров.

Американский телеканал Showtime и стриминговый сервис Netflix объявили о закрытии сразу нескольких проектов. Об этом сообщает THR.

Зрители не увидят продолжения сразу трех шоу. Так, Showtime принял решение закрыть свой новый сериал "Страшные сказки. Город ангелов". Новость о закрытии появилась спустя всего несколько месяцев после премьеры.

От двух своих проектов отказался Netflix. Продолжения не будет у сериалов "Мне это нравится" и "Общество".

Стоит отметить, что все три картины пользовались популярностью у зрителей. Однако из-за пандемии коронавируса режиссеры опасаются за здоровье своих актеров. В съемках этих сериалов принимали участие подростки, для которых год перерыва может грозить изменением во внешности.

Ранее мы писали, что режиссер "Текста" и "Холопа" начал съемки триллера про Сергея Есенина.

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