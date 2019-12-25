Клим Шипенко начал съемки триллера про Сергея Есенина

В центре сюжета тот период из жизни поэта, когда Айседора Дункан хотела помочь ему бежать из СССР.

Российский режиссер Клим Шипенко, подаривший зрителям такие фильмы, как "Текст" и "Холоп", приступил к съемкам новой картины под названием "Декабрь". Об этом кинематографист сообщил в своем Instagram.

Шипенко рассказал, что "Декабрь" будет историческим детективным триллером, повествующим о поэте Серебряного века Сергее Есенине. Режиссер признался, что давно хотел снять фильм про Есенина - идея зародилась, когда он еще учился в институте. "Спустя 15 лет, время пришло!" – заявил Шипенко.

По словам режиссера, актерский состав будет "феерически красивый". В центре сюжета окажется тот период из жизни поэта, когда Айседора Дункан хотела помочь ему бежать из СССР.

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Фото: Instagram / klim_shipenko