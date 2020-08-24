Стали известны лидеры кинопроката за минувшие выходные

Рейтинг возглавил боевик-катастрофа "Гренландия".

Боевик-катастрофа "Гренландия" режиссера Рика Романа Во возглавил российский кинопрокат в минувшие выходные. За один уик-энд картина собрала 30 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

По сюжету, к Земле мчится огромная комета, которая может уничтожить планету. Конец света кажется неизбежным. Единственным безопасным местом является бункер в далекой Гренландии. Джон, его жена и их сын отправляются в опасное путешествие, которое осложняет не только приближающаяся комета, но и паника обезумевших от страха людей. Во время глобальной катастрофы никакие человеческие законы уже не действуют…

Главные роли в "Гренландии" исполнили Джерард Батлер, Морена Баккарин и Роджер Дэйл Флойд.

На втором месте по сборам оказался южнокорейский фантастический фильм ужасов "Поезд в Пусан-2: Полуостров". Картина Ён Сан Хо заработала за два выходных дня 8,85 млн рублей. Третью строчку занял американский боевик Тейта Тейлора "Агент Ева" со сборами 7,9 млн рублей.

Ранее мы писали, что в сети появился трейлер персонажей фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет".

Видео: YouTube / iVideos