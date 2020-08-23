В воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что в сети появился трейлер персонажей фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Ролик опубликован на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.
В ролике показаны такие персонажи, как Харли Квинн, Рик Флэг, Капитан Бумеранг, Человек-в-Горошек, Миротворец, Крысолов, Король Акул, Т.Д.К., Бладспорт, Савант, Мыслитель и Джавелин. Сюжет сиквела не раскрывается. Предполагается, что команде смертников придется разбираться с диктатором некой латиноамериканской страны по имени Генерал.
В числе актеров, принявших участие в съемках, Марго Робби, Давид Дастмалчян, Идрис Эльба, Даниэла Мелшиор и Джон Сина.
Фильм выйдет 6 августа 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что опубликован тизер нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном.
Видео: JoBlo Movie Trailers/YouTube
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