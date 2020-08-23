Опубликован тизер нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

Выход фильма в кинотеатрах запланирован на осень 2021 года.

В воскресенье, 23 августа, в сети появился тизер фильма "Бэтмен" от режиссера Мэтта Ривза. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros.

Напоним, что главную роль в новом фильме исполнил британский актер Роберт Паттинсон. Предполагается, что сюжет охватит период становления Темного рыцаря. В этот раз Бэтмену будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником.

Кроме Паттинсона в фильме снимутся Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано, Колин Фаррелл, Питер Сарсгаарда и другие актеры.

Премьера фильма запланирован на осень 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился тизер фильма-сказки "Конек-Горбунок" с Павлом Деревянко.

Видео:Warner Bros./YT