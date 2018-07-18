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В сети появился тизер фильма-сказки "Конек-Горбунок" с Павлом Деревянко

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В прокате сказочный блокбастер ожидается 22 октября.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что в сети появился тизер фильма-сказки "Конек-Горбунок". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании "СТВ".

Кинолента снята по мотивам одноименной сказки Петра Ершова. В сюжете история Ивана, которого считают все дураком. Но всё меняется, когда у главного героя появляется друг и верный помощник - Конёк-Горбунок. Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность.

Лично я очень люблю эту сказку и не совру, если скажу, что в детстве ее раз 20 перечитывал

глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.

Главную роль в картине исполнили Антон Шагин, а Конька-Горбунка озвучил Павел Деревянко.

Премьера киноленты ожидается 22 октября.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Гарри Поттер и философский камень" собрал в прокате $1 млрд.

Видео:кинокомпании "СТВ"/YT

Теги: антон шагин, конек-горбунок, павел деревянко
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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