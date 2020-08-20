Кинолента заняла первую строчку в чартах кассовых сборов Китая.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что фильм "Гарри Поттер и философский камень" собрал в прокате $1 млрд. Об этом сообщает Variety.

Согласно последним данным, кинолента заняла первую строчку в чартах кассовых сборов Китая. Фильм про мальчика-волшебника показывали в 16 тыс. кинозалов.

Популярность фильма среди кинозрителей в Китае, которые открывают для себя его впервые, доказывает, что привлекательность этих историй поистине вечна и универсальна президент отдела международного распространения Warner Bros Pictures Эндрю Криппс.

Напомним, что фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел в 2001 году. Лента собрала в мировом прокате $978 млн.

Ранее мы сообщали о том, что вышел новый тизер фильма "Мулан" от Disney.

Видео:Warner Bros Pictures/YT