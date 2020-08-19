Вышел новый тизер фильма "Мулан" от Disney

В российских кинотеатрах картина появится 4 сентября.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что в сети появился новый тизер фильма "Мулан" от Disney. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале студии.

В фильме рассказывается история о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам. Режиссером выступает Ники Каро. В главных ролях Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли и Гун Ли.

В российских кинотеатрах картина появится 4 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что в России начался показ сериала "Страна Лавкрафта".

Видео:Disney/YT