  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:20
94
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Вышел новый тизер фильма "Мулан" от Disney

0 0

В российских кинотеатрах картина появится 4 сентября.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что в сети появился новый тизер фильма "Мулан" от Disney. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале студии.

В фильме рассказывается история о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам. Режиссером выступает Ники Каро. В главных ролях Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли и Гун Ли.

В российских кинотеатрах картина появится 4 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что в России начался показ сериала "Страна Лавкрафта".

Видео:Disney/YT

Теги: disney, мулан
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии