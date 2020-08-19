Вышел новый тизер фильма "Мулан" от Disney

В среду, 19 августа, стало известно о том, что в сети появился новый тизер фильма "Мулан" от Disney. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале студии.
В фильме рассказывается история о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам. Режиссером выступает Ники Каро. В главных ролях Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли и Гун Ли.
В российских кинотеатрах картина появится 4 сентября.
Ранее мы сообщали о том, что в России начался показ сериала "Страна Лавкрафта".
Видео:Disney/YT
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