Стриминговый сервис "Амедиатека" опубликовал сериал.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что в России начался показ сериала "Страна Лавкрафта". Сериал опубликовал стриминговый сервис "Амедиатека" опубликовал сериал.

В основу сюжета лег одноименный роман Мэтта Раффа, который вышел в 2016 году. События киноленты описывают жизнь Аттикуса Фримана, который со своими близкими путешествует в поисках своего отца. Во время поездки он сталкивается не только с расистскими выходками незнакомцев, но и с разными монстрами из книг Говарда Лавкрафта.

Главные роли исполнили Джонатан Мэйджерс, Джерни Смоллетт и Кортни Б. Вэнс.

Ранее мы сообщали о том, что премьеру финала "Сверхъестественное" перенесли на октябрь.

Видео: YouTube/ НВО