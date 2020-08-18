Первый из семи последних эпизодов будет показан 8 октября 2020 года.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что премьеру финала "Сверхъестественное" перенесли на октябрь. Об этом сообщил портал Screnn Rant.

По данным инсайдеров, первый эпизод покажут 8 октября 2020 года. Всего в сезоне будет 7 серий. Окончательно 15-й сезон завершится 19 ноября 2020-го.

Стоит отметить, что перед выходом последней серии будет показан часовой фильм под названием "Сверхъестественное: Долгий путь домой".

Напомним, что сериал "Сверхъестественное" выпускают с 2005 года.

Ранее мы сообщали о том, что драма режиссера Кристофера Нолана "Интерстеллар" получит сиквел.

Видео:YouTube / Entertainment Weekly