Лента должна начинаться с того момента, на котором завершился первый фильм.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что драма режиссера Кристофера Нолана "Интерстеллар" получит сиквел. Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера.

По данным инсайдеров кинолента уже находится в разработке. Предполагается, что лента начнется с того момента, на котором завершился первый фильм. Студия Warner Bros. планирует, что режиссерское кресло вновь займет Кристофер Нолан. В настоящий момент ведутся переговоры.

Напомним, что картина "Интерстеллар" вышла в 2014 году. Фильм Кристофера Нолана был снят при бюджете в $165 млн и собрал в прокате свыше $677 млн.

Видео:WBRussia/YT