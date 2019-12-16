"Шазам 2" стартует в большом прокате 4 ноября 2022 года.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что режиссер "Шазама!" опубликовал "тизер" сиквела. Ролик опубликован на Twitter-странице Дэвида Ф. Сандберга.

Режиссер пошутил, что на создание ролика его вдохновил сайт Letterboxd, где киноманы выставили рецензии на вторую чаcть киноленты, которая ещё не вышла.

Мы еще не начали снимать "Шазам 2", но на Letterboxd уже появились на него первые рецензии. Я более чем уверен, что это дает нам право использовать цитаты из них в маркетинговых целях Дэвид Ф. Сандберг.

Напомним, что в сюжете первой части лежала история подростка Билли Бэтсон, который обрел способность превращаться в супергероя, произнеся магическое слово "Шазам!".

Главные роли в фильме вновь исполнят Закари Ливай и Эшер Энжел. Амплуа злодея досталась британскому актеру Марку Стронгу. Режиссером ленты стал Дэвид Ф. Сандберг, до этого снявший ужастики "И гаснет свет..." и "Проклятие Аннабель: Зарождение зла".

Ранее мы сообщали о том, что Джим Керри снимется в двух сиквелах фильма "Маска".

Видео:@ponysmasher/Twitter