Опубликован финальный трейлер кинокомикса о супергерое "Шазам!"

Премьера кинокартины запланирована на 5 апреля.

В сети появился финальный трейлер предстоящего кинокомикса "Шазам!". Премьера кинокартины запланирована на 5 апреля.

Сюжет фильма расскажет историю подростка Билли Бэтсон, который обрел способность превращаться в супергероя, произнеся магическое слово "Шазам!".

Главные роли в фильме исполнят Закари Ливай и Эшер Энжел. Амплуа злодея досталась британскому актеру Марку Стронгу. Режиссером ленты стал Дэвид Ф. Сандберг, до этого снявший ужастики "И гаснет свет..." и "Проклятие Аннабель: Зарождение зла".

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