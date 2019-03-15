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Опубликован финальный трейлер кинокомикса о супергерое "Шазам!"

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Премьера кинокартины запланирована на 5 апреля.

В сети появился финальный трейлер предстоящего кинокомикса "Шазам!". Премьера кинокартины запланирована на 5 апреля.

Сюжет фильма расскажет историю подростка Билли Бэтсон, который обрел способность превращаться в супергероя, произнеся магическое слово "Шазам!". 
Главные роли в фильме исполнят Закари Ливай и Эшер Энжел. Амплуа злодея досталась британскому актеру Марку Стронгу. Режиссером ленты стал Дэвид Ф. Сандберг, до этого снявший ужастики "И гаснет свет..." и "Проклятие Аннабель: Зарождение зла".

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Видео: JoBlo Movie Trailers

Теги: кинокомикс, трейлер, шазам
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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