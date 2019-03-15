В сети появился трейлер шести новых фильмов по вселенной "Чужого"

Картины стали победителями конкурса, в которых в общей сложности приняло участие 550 лент.

Кинокомпания 20th Century Fox продемонстрировала трейлер шести короткометражных фильмов, посвященных 40-летию научно-фантастического хоррора "Чужой". Ролик был опубликован на ютуб-канале Alien Anthology.

Показанные фильмы стали победителями конкурса, в которых в общей сложности приняло участие 550 лент. Короткометражки получили название "Чужой: Одиночка" "Чужой: Изоляция", "Чужой: Жатва", "Чужой: Ночная смена", "Чужой: Минерал" "Чужой: Образец". Все ленты имеют оригинальный сценарий, основанный на вселенной культового монтстра.

Презентация работ состоится 15 марта на выставке "Emerald City Comic Con" в Сиэтле, а с 29 марта они появятся на сайте IGN.

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Видео: Alien Anthology