Вышел дублированный трейлер "Чужой: Ромул" с Кейли Спейни и Изабелой Мерсед

Фильм выйдет в свет 16 августа.

Компания 20th Century Studios выпустила в социальных сетях полноценный трейлер фильма "Чужой: Ромул". Официальная премьера картины запланирована на 16 августа. Ролик наполнен множеством мрачных моментов, в которых экипаж космического корабля пытается выжить после встречи с жуткими тварями, прибывшими с другой планеты.

Исследуя глубины заброшенной космической станции, группа молодых космических колонизаторов сталкивается лицом к лицу с самой ужасающей формой жизни во вселенной. синопсис ленты

Напомним, что действие картины развивается через двадцать лет после событий первой части известной франшизы. Сюжет рассказывает о двух подростках, которые живут на на небольшой планете. В попытке сбежать с нее молодые люди забираются на борт заброшенного космического судна. Они думают, что наконец-то смогли найти свой билет в хорошую жизнь, однако вскоре понимают, что за ними началась охота. В актерском составе заявлены Кейли Спэни ("Присцилла: Элвис и я", "Тихоокеанский рубеж-2"), Изабела Мерсед ("Мадам Паутина"), Дэвид Джонссон ("Ржаной переулок"), Арчи Рено ("Тень и кость") и Спайк Ферн ("Солнце мое"). Режиссером проекта выступил Феде Альварес, который также написал сценарий совместно с Родольфо Саягесом. Вместе пара ранее работала ад созданием картин "Зловещие мертвецы. Черная книга" и "Не дыши". В качестве продюсера ленты выступил создатель франшизы Ридли Скотт.

Shin Megami Tensei 5 Vengeance уже получила релизный трейлер.

Фото и видео: YouTube / 20th Century Studios